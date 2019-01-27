Стали известны регионы России с самым загрязненным воздухом

Министерство природных ресурсов и экологии назвало регионы России с самым загрязненным воздухом. Исходя из их доклада, самым экологически небезопасным стал Забайкальский край.

Ленинградская область также попала в этот список — она оказалась на пятом месте в рейтинге самых загрязненных регионов России. На втором месте Республика Хакасия, далее следуют Мурманская область, Красноярский край, Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловские области.

Список был составлен на основании наиболее высокой доли проб атмосферного воздуха, в которой загрязняющие вещества превысили уровень в 5 ПДКсс — это предельно допустимая среднесуточная концентрация вредоносных веществ в воздухе. Данные были зафиксированы в 2017 году.

Напомним, в октябре 2017 года стала известна главная экологическая проблема Петербурга. По данным Роспотребнадзора, Петербург входит в пятерку российский регионов самым высоким уровнем загрязнения почвы химическими веществами. Несколько дней назад живущие на Васильевском острове петербуржцы покидали квартиры и уезжали к родственникам и соседям из-за сильного химического запаха. Спустя несколько часов они даже составили карту его распространения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила ежегодный топ-10 глобальных угроз здоровью. А летом прошлого года Петербург вошел в пятерку городов с самым загрязненным воздухом — «Собака.ru» попыталась разобраться в том, что же делать.