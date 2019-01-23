Авиабилеты в России подорожали из-за повышения НДС

Агрегаторы продажи авиабилетов сообщают о росте цен из-за повышение НДС. В среднем цена выросла на 5-9 %.

В компании Aviasales рассказывают, что средний чек их пользователей в январе 2019 года составляет 6100 рублей, несмотря на то, что это низкий сезон. Для сравнения: в январе прошлого года средний чек составлял 5600 рублей.

Ситуацию уравновешивают лоукостеры, например «Победа», которые забирают пассажиров у более дорогих авиакомпаний и тем самым создают конкуренцию, не давая повышать цены еще сильнее.

О росте цен сообщают также сервисы OneTwoTrip, «Туту.ру» и «Купибилет». Глава Infomost Борис Рыбак говорит, что данные агрегаторов, несмотря на относительно небольшой срез продаж, отражают общие тенденции.

Ранее аналитики прогнозировали, что в 2019 году отдых в Турции для россиян станет существенно дороже.