До 1200 дел в неделю: стало известно о переработках и эмоциональных травмах в спецотделе Uber

Канал CNN получил 26-страничный внутренний меморандум Uber о работе отдела, который занимается «специальными расследованиями» — случаями насилия, домогательств, кражами и ДТП с тяжелыми последствиями.

Этот отдел состоит из 60 «следователей» и 15 руководителей. Как следует из документа, почти весь 2018 год недополучали зарплату, сильно перерабатывали и сталкивались с психологическими травмами. Команда отрабатывала примерно 1200 дел в неделю.

Большинству сотрудников от 20 до 30 лет, у многих есть связь с правоохранительными органами или армией. Все они ежедневно общаются с десятками потенциальных преступников и жертвами насилия, в деталях выслушивают обо всех инцидентах и принимают на себя угрозы и нецензурные выражения.

Шесть сотрудников в этом отделе испытывали стресс, требующий медицинской помощи. Но начальники не пытались улучшить условия труда, а просто повышали почасовую ставку.

В Uber отметили, что указанные все эти проблемы часто встречаются на «связанных с кризисом» должностях (например, в экстренной службе 911). Они также утверждают, что пытаются создать все условия для того, чтобы сотрудникам было легче.