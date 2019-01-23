Космонавт показал, как выглядит Петербург с борта МКС
Космонавт Олег Кононенко поделился фотографией Петербурга, сделанной с борта Международной космической станции (МКС).
Снимок опубликован в Twitter Роскосмоса. Там отметили, что это настоящая редкость, потому что город часто находится в «пасмурном настроении», а траектория полета станции не затрагивает широту, на которой находится Петербург.
#МКСфотоДня: космонавту Олегу Кононенко удалось сделать по-настоящему редкий снимок — ночной Санкт-Петербург с МКС 🚀✨— РОСКОСМОС (@roscosmos) 22 января 2019 г.
Помимо того, что город часто находится в пасмурном «настроении», траектория полета МКС не затрагивает широту, на которой расположена северная столица России pic.twitter.com/r7PqKCMxOa
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