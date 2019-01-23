Космонавт показал, как выглядит Петербург с борта МКС

Космонавт Олег Кононенко поделился фотографией Петербурга, сделанной с борта Международной космической станции (МКС).

Снимок опубликован в Twitter Роскосмоса. Там отметили, что это настоящая редкость, потому что город часто находится в «пасмурном настроении», а траектория полета станции не затрагивает широту, на которой находится Петербург.