18+

Космонавт показал, как выглядит Петербург с борта МКС

Космонавт Олег Кононенко поделился фотографией Петербурга, сделанной с борта Международной космической станции (МКС).

Снимок опубликован в Twitter Роскосмоса. Там отметили, что это настоящая редкость, потому что город часто находится в «пасмурном настроении», а траектория полета станции не затрагивает широту, на которой находится Петербург.

 

Звездный фейерверк, ледяной кратер на Марсе и туманность Лагуна:  посмотрите на самые потрясающие космические снимки 2018 года.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также