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В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти

В России собираются автоматизировать регистрацию рождения и смерти, чтобы освободить население от необходимости собирать документы и писать заявления.  Об этом пишет издание «Известия».

Минкомсвязи и Минэкономразвития уже начали подготовительную работу. Эксперимент проведут в ближайшие месяцы, но пока не уточняется, в каких регионах. Если всё пройдет успешно, такая практика будет применяться повсеместно. 

Сейчас документально оформить рождение человека или смерть можно либо в МФЦ (с декабря 2018 года), либо в отделах ЗАГСов. Россиянам необходимо подать заявление и приложить к нему документы.

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