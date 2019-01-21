В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти

В России собираются автоматизировать регистрацию рождения и смерти, чтобы освободить население от необходимости собирать документы и писать заявления. Об этом пишет издание «Известия».

Минкомсвязи и Минэкономразвития уже начали подготовительную работу. Эксперимент проведут в ближайшие месяцы, но пока не уточняется, в каких регионах. Если всё пройдет успешно, такая практика будет применяться повсеместно.

Сейчас документально оформить рождение человека или смерть можно либо в МФЦ (с декабря 2018 года), либо в отделах ЗАГСов. Россиянам необходимо подать заявление и приложить к нему документы.