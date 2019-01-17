На Ленинском проспекте горит типография — погиб один человек
Очевидцы сообщили, что на Ленинском проспекте, 139 горит второй этаж типографского комплекса. Огонь тушат по второму из пяти рангов сложности.
В МЧС заявили, что в пожаре погиб один человек и пострадали еще трое.
В здании располагается газетный комплекс, принадлежащий АО «Первая образцовая типография». Он прекрати работу осенью 2018 года.
Из-за пожара там рухнули перекрытия между вторым и третьим этажом.
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