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На Ленинском проспекте горит типография — погиб один человек

Очевидцы сообщили, что на Ленинском проспекте, 139 горит второй этаж типографского комплекса. Огонь тушат по второму из пяти рангов сложности. 

В МЧС заявили, что в пожаре погиб один человек и пострадали еще трое. 

 

 

 

В здании располагается газетный комплекс, принадлежащий АО «Первая образцовая типография». Он прекрати работу осенью 2018 года.

Из-за пожара там рухнули перекрытия между вторым и третьим этажом.

 


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