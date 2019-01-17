Петербург занял третье место в «индексе бургеров»

Петербург оказался на третьем месте в «индексе бургеров» — в среднем житель города может себе позволить купить 126 бургеров в месяц. Это на 11 меньше, чем в прошлом году, пишут аналитики.

Причиной сокращения потребления бургеров могло стать уменьшение доходов горожан. Также Петербург стал третьим по максимальной стоимости бургера — 1499 рублей.

На первом месте и там, и там оказалась Москва — житель столицы может себе позволить 148 бургеров в месяц. А на втором месте Владивосток, там показатель — 131 бургер.

Для расчета «индекса бургеров» использовались данные Росстата о средней зарплате и прожиточном минимуме в 18 крупнейших российских городах. Затем разница между ними делилась на среднюю цену бургеров. Для исследования взяли именно бургер, потому что его чаще всего заказывают с доставкой. Это блюдо выбрано для исследования, так как его чаще всего заказывают с доставкой.