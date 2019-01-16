В Петербурге увеличат прожиточный минимум

Власти Петербурга собираются повысить прожиточный минимум в городе, пишет «Фонтанка». Постановление правительства об этом появилось еще в IV квартале 2018 года.

В расчете на душу населения прожиточный минимум увеличится почти на 34 рубля — до 11 055 рублей и 20 копеек. Для трудоспособного населения установят 12 118 рублей и 20 копеек (было 12 079 рублей и 50 копеек), для пенсионеров 8981 рубль (было 8954 рубля и 10 копеек) и для детей 10 783 рубля (было 10 754 и 60 копеек).

В самом конце 2018 года Минэкономразвития заявил, что средняя зарплата в Петербурге вырастет до 63 000 рублей.