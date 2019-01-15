Петербург включили в список самых комфортных для жизни российских городов

Эксперты исследовательского центра Numbeo составили рейтинг городов мира по качеству жизни в ним. Только пять российских городов попали в список, в том числе и Петербург. Он попал на 182-ю строчку и уступил Нижнему Новгороду (109).

Также в список попали Москва (191), Екатеринбург (199) и Новосибирск (206). На первом месте оказалась столица Австралии Канберра. При составлении рейтинга учитывались климат, экология, уровень цен, безопасность, доступность медицины и жилья.

Напомним, осень прошлого года по версии этого же центра включили Петербург в список самых опасных городов в мире.