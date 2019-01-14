Фото куриного яйца побило рекорд по лайкам в Instagram

Фотография куриного яйца, опубликованная в Instagram-аккаунте world_record_egg, получила более 28 миллионов раз — снимок стал самым популярным в истории социальной сети. До этого рекорд удерживала Кайли Дженнер, чье фото с дочерью набрало около 18 миллионов лайков.

Автор аккаунта рассказал изданию BuzzFeed News, что страницу ведет курица Генриетта из британской деревни. Она не стала общаться с журналистами по телефону, но охотно ответила на все вопросы по электронной почте. Оказывается, Генриетта решила установить мировой рекорд после того, как бросила пить в рамках акции Dry January. Курица также прочитала статью о 20 лучших постах в Instagram, где упоминалась фотография Кайли Дженнер. «Ничего личного», — добавила Генриетта.

Дженнер не осталась в стороне и опубликовала видео, на котором она разбивает конкурента о дорогу. «Получай, маленькое яйцо!», — написала она.