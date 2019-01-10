«Фонтанку» купил владелец журналов Elle и Maxim

Медиаменеджер Виктор Шкулев купил контрольный пакет акций АО «АЖУР-Медиа», которое издает «Фонтанку» и другие городские электоные СМИ. О сделке рассказал глава совета директоров «АЖУР-Медиа» Андрей Константинов.

«Это событие открывает новые перспективы и возможности для „Фонтанки“, – дал комментарий нашему изданию Андрей Константинов. – Давняя мечта тех, кто создавал интернет-газету, заключалась в том, чтобы найти надежного и профессионального партнера, с которым вместе можно было бы развивать наш проект. Я очень доволен, что интерес к „Фонтанке“ проявил Виктор Шкулев, с которым мы знакомы с 1994 года», — заявил Константинов. Эту сделку уже назвали крупнейшей на рынке петербургских СМИ за последние несколько лет.

Серьезных изменений в редакционной политике не предполагается, но на изменения по части ведения бизнеса акционеры рассчитывают. По словам Константинова, сделке предшествовало подробное обсуждение мельчайших деталей будущей совместной жизни .

Виктор Шкулев – президент компании Hearst Shkulev Publishing, в которую входят такие бренды, как Maxim, Elle, Marie Claire, Woman’s Day, телегид «Антена Телесемь» и ряд других интернет-проектов и глянцевых журналов. С 2012 года бизнесмен активно приобретает региональные СМИ в рамках развития сети Regional Network. Туда уже входят издания E1.RU, NGS.RU, 74.RU и многие другие.