Роскачество назвало лучшие и худшие бренды красной икры

Эксперты из Роскачества назвали лучшие бренды икры от 230 до 750 рублей. В исследовании принимали участие 29 торговых марок, которые проверяли а наличие вредных веществ, красителей и консервантов. Также учитывались вкус, цвет и запах икры.

Самые высокие оценки получили: икра кеты «Тунайча», икра горбуши Globus и икра нерки «Очень». Их стоимость — от 328 до 408 рублей за 100 граммов. В десятку лучших вошли «СРК», «Сделано в море», «Русский рыбный мир», ARO, «Тунгуттун», Oyster, «Русское море».

В образцах марок«Обкомовская», «Рыбный мир» и Fine Life нашли бактерии кишечной палочки. Повышенное количество микроорганизмов оказалось в икре «Каждый день», «Красное золото», «Купец», «Меридиан», «Обкомовская» и «Форвард-С». В некоторых из них выявили также дрожжи и золотистый стафилококк.

Также специалисты проверили икру на наличие джуса — жидкости, которая образуется от лопания икринок и создержится в банке. По нормам ее количество не должно превышать 5 % от остального содержимого. Эти стандарты нарушили 14 брендов, в числе которых икра «Русское море», «Русский рыбный мир», ARO, «Мирамар», «Каждый день», «Тунгутун», «Авача».

Самое главное, что удалось выяснить экспертам — во всех образцах содержалась настоящая икра, без красителей.

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