«ВКонтакте» рассказала о самых обсуждаемых людях и событиях 2018 года
Социальная сеть «ВКонтакте» подготовила два финальных рейтинга 2018 года: самых обсуждаемых людей и самых обсуждаемых событий. Пользователи говорили про них в комментариях и публичных записях с января по декабрь.
Персоны года:
- Владимир Путин — 9 млн упоминаний
- Хабиб Нурмагомедов — 3,9 млн
- Лионель Месси — 2,8 млн
- Криштиану Роналду — 2,1 млн
- Баста — 2 млн
- Егор Крид — 1,99 млн
- Элджей — 1,95 млн
- Miyagi — 1,8 млн
- Дональд Трамп — 1,5 млн
- Павел Грудинин — 1,3 млн
События года:
- Чемпионат мира по футболу в России — 2,8 млн упоминаний
- Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане — 1,8 млн
- Пенсионный возраст — 1,2 млн
- Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово — 1,1 млн
- Блокировка Telegram — 1 млн
- Лига Чемпионов — 973 тыс.
- Поединки UFC — 807 тыс.
- Фильм «Мстители: Война бесконечности» — 770 тыс.
- Выборы президента РФ — 508 тыс.
- Игра Fortnite — 470 тыс.
Ранее социальная сеть назвала самые популярные треки 2018 года. Туда попали Элджей, Егор Крид и Jah Khalib.
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