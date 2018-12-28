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«ВКонтакте» рассказала о самых обсуждаемых людях и событиях 2018 года

Социальная сеть «ВКонтакте» подготовила два финальных рейтинга 2018 года: самых обсуждаемых людей и самых обсуждаемых событий. Пользователи говорили про них в комментариях и публичных записях с января по декабрь.  

Персоны года:

  1. Владимир Путин — 9 млн упоминаний
  2. Хабиб Нурмагомедов — 3,9 млн
  3. Лионель Месси — 2,8 млн
  4. Криштиану Роналду — 2,1 млн
  5. Баста — 2 млн
  6. Егор Крид — 1,99 млн
  7. Элджей — 1,95 млн
  8. Miyagi — 1,8 млн
  9. Дональд Трамп — 1,5 млн
  10. Павел Грудинин — 1,3 млн

События года:

  1. Чемпионат мира по футболу в России — 2,8 млн упоминаний
  2. Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане — 1,8 млн
  3. Пенсионный возраст — 1,2 млн
  4. Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово — 1,1 млн
  5. Блокировка Telegram — 1 млн
  6. Лига Чемпионов — 973 тыс.
  7. Поединки UFC — 807 тыс.
  8. Фильм «Мстители: Война бесконечности» — 770 тыс.
  9. Выборы президента РФ — 508 тыс.
  10. Игра Fortnite — 470 тыс.

Ранее социальная сеть назвала самые популярные треки 2018 года. Туда попали Элджей, Егор Крид и  Jah Khalib.


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