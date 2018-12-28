«ВКонтакте» рассказала о самых обсуждаемых людях и событиях 2018 года

Социальная сеть «ВКонтакте» подготовила два финальных рейтинга 2018 года: самых обсуждаемых людей и самых обсуждаемых событий. Пользователи говорили про них в комментариях и публичных записях с января по декабрь.

Персоны года:

Владимир Путин — 9 млн упоминаний Хабиб Нурмагомедов — 3,9 млн Лионель Месси — 2,8 млн Криштиану Роналду — 2,1 млн Баста — 2 млн Егор Крид — 1,99 млн Элджей — 1,95 млн Miyagi — 1,8 млн Дональд Трамп — 1,5 млн Павел Грудинин — 1,3 млн

События года:

Чемпионат мира по футболу в России — 2,8 млн упоминаний Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане — 1,8 млн Пенсионный возраст — 1,2 млн Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово — 1,1 млн Блокировка Telegram — 1 млн Лига Чемпионов — 973 тыс. Поединки UFC — 807 тыс. Фильм «Мстители: Война бесконечности» — 770 тыс. Выборы президента РФ — 508 тыс. Игра Fortnite — 470 тыс.

Ранее социальная сеть назвала самые популярные треки 2018 года. Туда попали Элджей, Егор Крид и Jah Khalib.