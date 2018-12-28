Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Документ размещен на портале правовой информации.

Законопроект запрещает выгуливать собак опасных пород без намордника, содержать зверей в контактных зоопарках в барах, ресторанах и торговых центрах, а также выбрасывать животных на улицу. Кроме того, в квартирах будет запрещено держать диких зверей.

В документе указано, что животные это существа, которые способны испытывать эмоциональные и физические страдания. Человек несет за зверей ответственность и должен обеспечивать им надлежащий уход.

Законопроект с 2010 года находился на рассмотрении в парламенте и был окончательно принят Госдумой только в декабре этого года.

Также Владимир Путин подписал закон об отмене уголовной ответственности за репосты.