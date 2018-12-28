Путин подписал закон об отмене уголовной ответственности за репосты

Президент России Владимир Путин подписал закон о смягчении наказания по статье 282 УК об экстремизме. Документ разместили на официальном портале правовой информации.

За первое нарушение этого закона теперь грозить административное наказание. Физические лица будут платить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, получат до 100 часов обязательных работ или арест на 15 суток. Штраф для юридических лиц составит от 250 до 500 тысяч рублей.

Второе за год нарушение по этой статье будет караться уголовным наказанием, что предусмативает от двух до пяти лет лишения свободы.

Смягчить наказание по статье 282 УК предложил сам Владимир Путин в октбяре 2018 года, после того как по всей стране начали возбуждать уголовные дела за посты в социальных сетях. Госдума приняла закон уже в конце ноября.