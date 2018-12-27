Человек впервые в истории пересек Антарктиду в одиночку

Американец Колин О’Брэйди стал первым человеком в истории, которому удалось пересечь Антарктиду в одиночку. За 54 дня он преодолел 1500 километров.

С собой в путешествие 33-летний Колин взял 170-килограммовое оборудование. Его путешествие завершилось в среду, 26 декабря, о чем он сообщил по телефону семье и друзьям, которые в это время отмечали Рождество.

Основные моменты своего путешествия американец фиксировал в Instagram. Он утверждает, что последние часы пути дались ему особенно тяжело.



