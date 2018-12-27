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Человек впервые в истории пересек Антарктиду в одиночку

  • Фото: @colinobrady

 

Американец Колин О’Брэйди стал первым человеком в истории, которому удалось пересечь Антарктиду в одиночку. За 54 дня он преодолел 1500 километров. 

С собой в путешествие 33-летний Колин взял 170-килограммовое оборудование. Его путешествие завершилось в среду, 26 декабря, о чем он сообщил по телефону семье и друзьям, которые в это время отмечали Рождество. 

Основные моменты своего путешествия американец фиксировал в Instagram. Он утверждает, что последние часы пути дались ему особенно тяжело. 

 

Родные О'Брейди рассказывают, что он долгое время мечтал о чизбургере в конце пути. Но в конце его предпочтения поменялись и путешественник хотел поесть свежей рыбы с салатом — в пути ему приходилось питаться только замороженными полуфабрикатами.

Путешествие было по-настоящему опасным. В 2016 году попытку пересечь Антарктиду в одиночку предпринял британец Генри Уорсли. Дойти до конца он не смог, осталось примерно 50 километров. Позже путешественник умер в больнице от истощения. 

 

 


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