Инструкция: что можно, а что нельзя дарить на новый год детям из детдомов

В канун нового года многие вспоминают о детях, у которых нет семьи, и хотят порадовать их. Волонтеры и спонсоры везут в детские дома пакеты сладостей, дорогие игрушки и гаджеты. Но специалисты считают, что такие подарки только вредят сиротам. Вместе с фондом «Арифметика добра» «Собака.ru» составила инструкцию: как можно, а как нельзя поздравлять подопечных приютов.

Не дарите материальные подарки В большом городе каждый ребенок-сирота за время новогодних праздников в среднем посещает около 17 елок и получает примерно 19 подарков. Существенная часть из них – сладости, такое количество конфет они просто не могут съесть. 82% процента подопечных детских домов – это подростки, им не нужны игрушки, но их все равно продолжают приносить. На каждый новый год и день защиты детей сиротам несут планшеты, телефоны и другие гаджеты. Детям столько не нужно, и они перестают их ценить. И главное, подарки дарят чужие и все время разные люди. Сироты не знают, что такое близкие отношения со взрослыми, у них нет семьи, заботы, любви, а мелькающие спонсоры формируют у них ощущение, что к взрослым нужно относиться только потребительски, они рано уясняют, что стоит надавить на жалость и тебе все купят. С такой установкой сложно адаптироваться к жизни после учреждения. На данный момент только 10% выпускников детдомов живут относительно благополучно.

Проведите профориентационный или образовательный мастер-класс Сироты мало знают о том, какие бывают специальности, если вы врач, учитель, спортивный тренер, дизайнер или другой специалист, им будет интересно узнать, где вы учились, как проходит ваш рабочий день. Поделитесь с детьми своими знаниями, расскажите о своих навыках, это поможет старшеклассникам выбрать будущую профессию. Кроме этого, вы можете провести образовательный мастер-класс. Например, научить их рассчитывать бюджет на месяц, платить на ЖКХ, выбирать продукты в магазине и расскажите, а лучше покажите, что из них можно приготовить. Это навыки, которые домашние дети получают в семье, сирот же некому этому обучить, поэтому ваша помощь будет очень кстати и на самом деле принесет пользу. Оставить заявку на рассказ о своей профессии можно, например, на сайте «Дом историй». Станьте старшим другом Чтобы подростки из детских домов смогли жить самостоятельно после выпуска, им нужен человек, с которого они смогут брать пример. Сейчас благотворительные фонды развивают программы «Наставничества», например, фонд «Арифметика добра» и «Старшие братья старшие сестры». Можно пройти обучение, где расскажут об особенностях детей, живущих в сиротской системе, научат находить с ними общих язык, подберут вам подопечного и дадут куратора, который будет при необходимости помогать. Также есть проект «Право выбора» организации «Петербургские родители». Наставник – это старший друг, который помогает совет и делом, он всегда на связи с ребенком, гуляет с ним, берет к себе домой. Для некоторых взрослых – это первый шаг на пути к ответственному решению взять подростка из детского дома в семью.

Станьте семьей Конечно, самое лучшее, что можно сделать для сироты – забрать его в свою семью. Приемное родительство – ответственное, серьезное дело, которое по плечу не каждому. Но если у вас есть желание, поддержку вы получите. Сейчас ведется большая работа для оказания психологической и юридической помощи приемным семьям. Желающие забрать ребенка из детдома проходят обязательное обучение в Школе приемных родителей, в специальных сообществах они могут познакомиться с опытными приемными семьями, также есть службы сопровождения, где работают специализированные психологи, которые бесплатно консультируют детей и родителей.