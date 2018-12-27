В Минтруде рассказали, кому стоит бояться массовых увольнений в 2019 году



Более 230 тысяч россиян могут лишится работы в 2019 году, сообщили в Министерстве труда. Прогноз ведомства о сокращениях публикуют «Известия».

«Минтруд оценил, работники каких сфер могут потерять работу с 12 декабря по 12 марта. Исследование основано на опросе 46 тысяч организаций, где работают 12 миллионов человек»,— говорится в публикации. Планы работодателя расторгнуть договор или перевести сотрудника в режим неполного рабочего дня уже может считаться риском увольнения.

Оказалось, что больше всех остаться без работы рискуют работники финансовой и банковской сфер (около 30,5 тысяч человек). Также опасаться нужно сотрудником транспортной сферы (27 тысяч человек) и работника в сфере производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники (16,6 тысяч человек).

Отмечается, что больше всего уволенных будет среди жителей Москвы и Петербурга.