В Минтруде рассказали, кому стоит бояться массовых увольнений в 2019 году
Более 230 тысяч россиян могут лишится работы в 2019 году, сообщили в Министерстве труда. Прогноз ведомства о сокращениях публикуют «Известия».
«Минтруд оценил, работники каких сфер могут потерять работу с 12 декабря по 12 марта. Исследование основано на опросе 46 тысяч организаций, где работают 12 миллионов человек»,— говорится в публикации. Планы работодателя расторгнуть договор или перевести сотрудника в режим неполного рабочего дня уже может считаться риском увольнения.
Оказалось, что больше всех остаться без работы рискуют работники финансовой и банковской сфер (около 30,5 тысяч человек). Также опасаться нужно сотрудником транспортной сферы (27 тысяч человек) и работника в сфере производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники (16,6 тысяч человек).
Отмечается, что больше всего уволенных будет среди жителей Москвы и Петербурга.
Ранее стало известно, что почти четверть российских работодателей начнет новый год с увольнений. О расширении штата думают только 18 % компаний. Нанимать планируют IT-специалистов.
UPD: В Министерстве труда заявили, что информация об увольнениях не соответствует действительности. «В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная».
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