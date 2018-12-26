Центр «Антон тут рядом» выпустил коллекцию бизнес-подарков совместно с «Проектом 111». Это значит, что теперь предприниматели смогут участвовать в помощи центру закупая вещи из благотворительной мастеркой. Это расширит возможности привлечения пожертований, которые обычно ограничены специальным бюджетом на благотворительность.

Автором рисунков для первых коллекций «Северный олень» и «Медвежья нежность» являтся Евгения Якушкина, студентка мастерской. «Для подопечных осознание того, что их творчество помогает привлекать средства — ключевая ступень в успехе социализации. Когда ребята видят готовую произведенную продукцию, они испытывают восторг, который невозможно передать словами», — рассказывают в Центре.