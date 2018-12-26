Центр «Антон тут рядом» выпустил коллекцию бизнес-подарков
Центр «Антон тут рядом» выпустил коллекцию бизнес-подарков совместно с «Проектом 111». Это значит, что теперь предприниматели смогут участвовать в помощи центру закупая вещи из благотворительной мастеркой. Это расширит возможности привлечения пожертований, которые обычно ограничены специальным бюджетом на благотворительность.
Автором рисунков для первых коллекций «Северный олень» и «Медвежья нежность» являтся Евгения Якушкина, студентка мастерской. «Для подопечных осознание того, что их творчество помогает привлекать средства — ключевая ступень в успехе социализации. Когда ребята видят готовую произведенную продукцию, они испытывают восторг, который невозможно передать словами», — рассказывают в Центре.
Ранее стало известно, что в сети супермаркетов Prisma начали продавать товары, сделанные подопечными центра «Антон тут рядом». Среди них — товары для дома, аксессуары, крафтовые блокноты, посуда и сувениры центра. Благодаря этому мастерские центра получат гарантированный источник финансирования.
Центр «Антон тут рядом» — первый в России центр системной поддержки людей с РАС (расстройствами аутистического спектра). Центр был основан в 2013 году режиссером Любовью Аркус, которая сняла одноимённый фильм о жизни молодого человека с аутизмом. Сейчас Центр реализует 15 программ, в которых принимают участие более 250 семей, в которых есть взрослые, подростки и дети с аутизмом. Вся помощь оказывается безвозмездно.
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