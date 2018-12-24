Биологи просят петербуржцев игнорировать упитанную нерпу, живущую под мостом
Нерпенок, которую на прошлой неделе заметили под одним из петербургских мостов, остается на прежнем месте. Об этом сообщает Фонд друзей балтийской нерпы. Биологи наблюдают за животным в бинокль. Им удалось заснять его на видео.
Специалисты настоятельно просят горожан игнорировать нерпенка, чтобы не привлекать к нему внимание ворон. Это может быть опасно для его здоровья. Ни в коем случае нельзя ничем бросать в животное, стараясь прилечь его внимание, а также кричать рядом с ним. Подкармливать тоже нерекомендуется.
«Малыш 2018 года рождения, более или менее упитанный, без видимых повреждений и отклонений от нормы, приплыл к нам, скорее всего, со стороны Ладоги. Уйти ему, вероятно, некуда, так как кругом сплошной лед», — пишут специалисты. Они отмечают, что скорее всего нерпенок останется жить под мостом.
Напомним, в ноябре Фонд друзей балтийской нерпы при поддержке Фонда Президентских грантов впервые в мире осуществили мечение двух ладожских кольчатых нерп устройствами спутниковой телеметрии. Несколько месяцев трекеры будут присылать зоологам информацию о местонахождении и перемещениях животных. До этого момента ученым не удавалось получить подобные данные.
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