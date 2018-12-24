Видео: Мединский рассказывает о блокаде, Сталине и Егоре Летове в шоу «Ещенепознер»

23 декабря вышел последний выпуск первого сезона шоу «Ещенепознер» от автора проекта «Открытая библиотека» Николая Солодникова. Интервью дал министр культуры России Владимир Мединский.

Глава минкульта рассказал про свое отношение к Виктору Астафьеву, порассуждал о роли личностей Гитлера и Сталина в истории и почему важно обсуждать блокаду Ленинграда. Также Мединский поделился, по какому принципу государство принимает решение о том, какие фильмы поддерживать, позвонил отцу Кирилла Серебренникова и прочитал Летова.

В прошлом выпуске на шоу пришла народная артистка России и общественный деятель Чулпан Хаматова. Актриса рассказала о лучших театральных режиссерах России, а также о том, пострадала ли ее карьбера от занятий благотворительностью.

Напомним, ранее героями шоу стали директор Эрмитажа и номинант премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Михаил Пиотровский, а также автор «Ежика в тумане» Юрий Норштейн.