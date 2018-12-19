Четверть российских работодателей начнет 2019 год с увольнений

Практически четверть российских работодателей (23 %) собираются начать 2019 год с сокращения персонала. Данные исследования приводит «Российская газета».

В опросе приняли участие 300 руководителей. Самые массовые увольнения ожидаются в сферах медиа и маркетинга, а также в продовольственной отрасли. О расширении штата думают только 18 % компаний. Нанимать планируют IT-специалистов.

25 % компаний собираются пересмотреть свою систему премирования — на это настроены в основном руководители в автомобильном бизнесе и ритейле. 12 % хотят ввести нематериальные бонусы для сотрудников.