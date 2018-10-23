Милана Тюльпанова отсудила у Александра Кержакова право на ребенка

Петроградский районный суд Петербурга определил место жительство сына Миланы и Александра Кержаковых Артемия на время их бракоразводного процесса. Об этом «Росбалту» адвокат Тюльпановой Александр Добровинский.

Мальчик будет жить с мамой. Напомним, Милана Тюльпанова решила бороться за своего сына в конце сентября. По ее словам, бывший нападающий «Зенита» заставил ее признаться в наркозависимости, шантажируя их общим ребенком. Помимо расторжения брака с Александром Кержаковым, девушка потребовала выплаты алиментов.