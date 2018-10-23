Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в начале ноября

Россиян ждут три выходных дня в первую неделю ноября из-за празднования Дня народного единства.

"В связи с тем, что в этом году государственный праздник День народного единства 4 ноября выпадает на воскресенье, то и последующий понедельник, 5 ноября будет нерабочим днем. Таким образом, россияне смогут отдохнуть сразу три дня подряд - с 3 по 5 ноября", - сообщает пресс-служба Роструда.

День народного единства отмечается учредили в 2005 году. Праздник приурочен к победе народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского над поляками в 1612 году. Ополчение штурмом взяло Китай-город, а гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль.

Ранее в России утвердили календарь выходных и праздников на 2019 год. Новогодние и майские праздники ведомство предлагает несколько изменить: перенести праздничные выходные дни января 2019 года на май. Это позволит россиянам отдыхать в 2019 году десять дней в январе и девять дней в мае.