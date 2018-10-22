18+

Правительство одобрило снятие запрета на выращивание наркосодержащих растений для медицинских целей

Комиссия правительства РФ 22 октября одобрила разрешение выращивать наркосодержащие растения в медицинских целях, сообщает «Интерфакс».

В частности, речь идет о разрешенных сортах мака, который содержит вещества, вызывающие снотворный эффект. Цель нового законопроекта — импортозамещение наркотических обезболивающих лекарств, так как 9 из 10 компаний, производящих препараты на основе опия, находятся в юрисдикции стран, применивших к России санкции.

 

«Ты сам себе становишься ненужным» — три истории из православных центров реабилитации наркозависимых

Законопроект внесло в правительство Министерство промышленности и торговли России. Помимо этого, нормы хотят распространить не только на медицину, но и в научных и учебных целях и в экспертной деятельности. Сейчас в России культивированием подобных видов растений занимаются два подведомственных Минпромторгу предприятия, одно из которых — Московский эндокринный завод.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров