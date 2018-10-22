Правительство одобрило снятие запрета на выращивание наркосодержащих растений для медицинских целей

Законопроект внесло в правительство Министерство промышленности и торговли России. Помимо этого, нормы хотят распространить не только на медицину, но и в научных и учебных целях и в экспертной деятельности. Сейчас в России культивированием подобных видов растений занимаются два подведомственных Минпромторгу предприятия, одно из которых — Московский эндокринный завод.