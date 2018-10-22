Правительство одобрило снятие запрета на выращивание наркосодержащих растений для медицинских целей
Комиссия правительства РФ 22 октября одобрила разрешение выращивать наркосодержащие растения в медицинских целях, сообщает «Интерфакс».
В частности, речь идет о разрешенных сортах мака, который содержит вещества, вызывающие снотворный эффект. Цель нового законопроекта — импортозамещение наркотических обезболивающих лекарств, так как 9 из 10 компаний, производящих препараты на основе опия, находятся в юрисдикции стран, применивших к России санкции.
Законопроект внесло в правительство Министерство промышленности и торговли России. Помимо этого, нормы хотят распространить не только на медицину, но и в научных и учебных целях и в экспертной деятельности. Сейчас в России культивированием подобных видов растений занимаются два подведомственных Минпромторгу предприятия, одно из которых — Московский эндокринный завод.
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