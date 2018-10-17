В Петербурге открылась книга соболезнований в связи с трагедией в Керчи
В Петербурге открыли книгу соболезнований в связи с трагедией в Керчи. Она находится в Доме национальностей (ул. Моховая, д.15, лит. А, 1 этаж). Информация об этом появилась на сайте комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге.
Помимо этого в Доме национальностей организован временный мемориал памяти погибшим. Запись в книге сможет оставить любой желающий в течение 3 дней с 10 до 20 часов. Затем слова поддержки петербуржцев будут направлены в Керчь.
Напомним, 17 октября в керченском политехническом колледже произошло массовое убийство: 18-летний студент Владислав Росляков пришел с ружьем и устроил стрельбу. Канал Mash опубликовал фотографии Рослякова. Погибли 19 человек, около 50 получили ранения, шесть пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.
Позже в здании политехнического колледжа в Керчи, нашли еще одно взрывное устройство. Следственный комитет переквалифицировал дело, возбужденное после событий в керченском колледже, со статьи «теракт» (ст. 205 УК РФ) на «убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. В СКР заявили, что первоначальный осмотр тел погибших в керченском колледже показал, что они скончались от огнестрельных ранений.
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