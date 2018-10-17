В Петербурге открылась книга соболезнований в связи с трагедией в Керчи

В Петербурге открыли книгу соболезнований в связи с трагедией в Керчи. Она находится в Доме национальностей (ул. Моховая, д.15, лит. А, 1 этаж). Информация об этом появилась на сайте комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге.

Помимо этого в Доме национальностей организован временный мемориал памяти погибшим. Запись в книге сможет оставить любой желающий в течение 3 дней с 10 до 20 часов. Затем слова поддержки петербуржцев будут направлены в Керчь.