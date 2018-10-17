Сбербанк начал менять бонусы «Спасибо» на деньги

Сбербанк начал обменивать бонусы «Спасибо» на деньги. До этого баллами, накопленными за покупки у партнеров банка, можно было оплачивать только отдельные услуги и товары.



Тем не менее, доступ к услуге будет не у всех клиентов Сбербанка: перевести баллы в деньги смогут только те, кто к октябрю достиг уровня «Больше, чем спасибо». За один балл клиентам банка будут начислять 50 копеек, хотя при покупках у партнеров один бонус равен рублю. За месяц в рубли можно конвертировать максимум 10 тысяч баллов.

Для того, чтобы получить уровень «Больше, чем спасибом, необходимо соблюсти ряд условий: каждый месяц расплачиваться картами не реже, чем в 85% случаев (по отношению к наличным), совершить покупки по картам на общую сумму не менее 5000 рублей, не совершать платежей по карте в отделениях и банкоматах Сбербанка, а также оформить кредитную карту или открыть либо пополнить вклад один раз за три месяца. Перевод денег при обмене бонусов займет до семи рабочих дней. Конвертировать баллы можно на сайте программы или в приложении.