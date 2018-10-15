В России предупредили о резком подорожании бензина в 2019 году

С 1 января 2019 года в России могут резко подскочить цены на бензин из-за роста акцизов. Об этом говорится в заключении Счетной палаты, которое приводит ТАСС в понедельник, 15 октября.

По этой причине резко вырастут цены на бензин. Как заявили в ведомстве, это потребует принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер. При этом, как рассказали в Счетной палате, с 1 июля 2018 года удалось немного снизить стоимость топлива — в июле на 0,2%, а в августе на 0,3%.

Напомним, в ноябре прошлого года цены на бензин достигли рекордных. С1 января акцизы на дизельное топливо повысят на 2,7 тысяч рублей, а на бензин — на 3,7 тысяч рублей. «Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года», — рассказывал о нововведениях вице-премьер Дмитрий Козак. Таким образом они вырастут до 8,3 тысяч рублей и 11,9 тысяч рублей за тонну. Примечательно, что еще в январе этого года правительство заявило о том, что скачка цен на бензин не ожидается.