Девушки придумали интересный способ знакомства в петербургском метро

На станции «Площадь Восстания» две пассажирки применили оригинальный способ знакомства в метро. На их спинах были приклеены таблички с надписью «У меня нет парня». Об этом сообщил пользователь Facebook Владимир Киселев на своей странице.

Одни пользователи социальных сетей предположили, что это могла быть чья-то шутка или спор, в то время как другие нашли данный способ интересным и предложили развить идею.