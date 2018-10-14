Девушки придумали интересный способ знакомства в петербургском метро
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Фото: Владимир Киселев / Facebook
На станции «Площадь Восстания» две пассажирки применили оригинальный способ знакомства в метро. На их спинах были приклеены таблички с надписью «У меня нет парня». Об этом сообщил пользователь Facebook Владимир Киселев на своей странице.
Одни пользователи социальных сетей предположили, что это могла быть чья-то шутка или спор, в то время как другие нашли данный способ интересным и предложили развить идею.
Стоит вспомнить, что в то время как кто-то ищет мужчин в метро, находятся те, кто их там же наказывает, как это сделали активистки в конце сентября.
«Для меня крайне важно привлечь внимание людей к этой проблеме, вызвать обсуждение и, как следствие, законодательное введение ответственности за мэнспрединг. Потому что публичное неуважение к женщине — это позор для общества! – говорила активистка Анна Довгалюк. — Мужчины, демонстрирующие свою альфа-самцовость в метро при женщинах и детях достойны презрения. Если вы публично показываете какой вы мачо мы публично охладим ваш пыл».
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