Нас предупредили о возможном дефиците продуктов в выходные

Из-за запрета для ритейлеров на возврат поставщикам нераспроданного товара с истекшим сроком годности, может привести к дефициту продуктов в выходные, пишут «Известия» со ссылкой на председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.

Инициатором подобного нововведения стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Получается, что ритейлерам придется сокращать объем заказа, из-за чего покупатели могут столкнуться с недоступностью продуктов в отдельные часы работы магазинов, особенно в выходные дни. Обычно поставщики завозят товары в пятницу, сразу на три дня вперед. Большую часть продуктов может быть распродана в пятницу-субботу, товары со сроком годности до 10 дней занимают около половины торговой площади в сетях.

Эксперты сообщили изданию, что излишнее регулирование торговой отрасли может привести к негативным последствиям, поэтому необходимо провести полноценную оценку инициативы Яровой. В Минсельхозе, например, предложили установить запрет на возврат только тех товаров, срок годности которых не превышает 20 дней.