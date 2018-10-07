В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

В России приняты новые правила регистрации автомобилей. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь водители смогут использовать электронные паспорта транспортных средств при регистрации. Бумажные документы действуют бессрочно, но при необходимости их можно заменить электронными.

По новым правилам, срок хранения номеров по заявлению собственника увеличился в два раза — с 180 до 369 дней. Кроме того, теперь автомобиль можно регистрировать не только по паспорту, но еще и по временному удостоверению личности.

Документ упрощает установку нового двигателя в автомобиль. Чтобы данные о нем появились в ПТС, машину нужно просто пригнать на осмотр. Двигатель должен быть такого же типа и модели, как установленный ранее.