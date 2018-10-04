Я нашел бездомное животное — как ему помочь?
4 октября во всем мире отмечают День защиты животных – это время, когда люди задумываются о проблемах остальных жителей планеты. Проблемы дикой природы в Петербурге, конечно, стоят не так остро, но есть бездомные животные, которые живут на улицах города и тоже нуждаются в нашей защите. Руководитель сервиса «Добро Mail.Ru» Саша Бабкина написала для «Собака.ru» несколько советов – что делать, если вы нашли бездомную собаку или кошку.
На самом деле мы все очень неравнодушные ребята. Недавно мы опрашивали россиян, и выяснили что 80% интернет-пользователей хотя бы раз помогали оказавшейся на улице собаке или кошке. Они лечили животных, искали им хозяев или временный приют. Но, как показало большое исследование, проведенное сервисом «Добро Mail.Ru», первая мысль, которая возникает у человека при встрече с четвероногим бродягой – накормить его. 77% опрошенных подкармливают кошек и собак. Но интуитивный путь в этом случае — не самый правильный.
Не подкармливать
Во-первых, подкармливание не решает проблему бесконтрольного размножения бездомных кошек и собак. Сегодня вы выносите связку сосисок дворовой собаке, а через пару месяцев она приносит шестерых щенят, которые могут вырасти в опасную бродячую стаю или распространять болезни.
Во-вторых, подкорм может напрямую навредить животному: например, кошке может стать плохо после того, как она поест сухого корма без воды, особенно в жаркую погоду.
Что же может сделать каждый из нас, чтобы помогать реально, а не создавать иллюзию помощи?
Найти дом бродячей кошке или собаке
Найденное вами животное может оказаться «потеряшкой», а значит, стоит попытаться найти хозяев. Если нет ошейника с адресом или клейма, можно разместить фотографии в местных группах в социальных сетях, сообществах, посвященных различным породам. Также имеет смысл развесить по району объявления: владельцами могут оказаться бабушка или дедушка, не владеющие интернетом. Если никто не откликнулся, вы можете оставить животное у себя (кстати, хотя бы раз в жизни так поступали 40% россиян) или найти ему новый дом.
Главное – предварительно отвезти кошку или собаку в ветеринарную клинику, обследовать животное и сделать необходимые прививки. Также вы можете принести животное в приют.
Содействовать стерилизации бездомных животных
Во многих странах мира работает программа стерилизации бродячих животных с их последующим возвратом в среду обитания, то есть на улицу. Программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) — это самый гуманный способ сделать так, чтобы бездомных животных на улицах не становилось больше, и остановить распространение бешенства и прочих болезней.
По сути, любой человек может реализовать эту схему, принеся кошку или собаку в ветеринарную клинику на стерилизацию и вакцинацию, а затем отпустив обратно на улицу. Некоторые клиники стерилизуют бездомных животных бесплатно. Если стерилизовать 70% бродячих собак и кошек, то животных, вынужденного жить на улицах, станет заметно меньше.
Заняться волонтерством
Найдите надежный приют или благотворительный фонд приют и поинтересуйтесь у сотрудников, какая помощь им требуется. В приютах всегда не хватает рук – и вы можете приезжать и гулять с животными. Может потребоваться помощь с транспортировкой животного до ветеринарной клиники, уборкой вольеров и так далее. Также можно привезти корм, лежанки, игрушки или даже просто ненужные вещи, которые используют для изготовления лежанок и утепления вольеров.
Оформите регулярный платеж в адрес фонда
Если у вас нет времени, но есть 100 рублей в месяц, можно оформить автоплатеж в один из проверенных благотворительных фондов, занимающихся помощью животным. Ежемесячно с вашего счета будет списываться заданная сумма. Для фондов, на попечении которых находится множество кошек и собак, даже маленькое, но регулярное пожертвование – огромная поддержка. Благодаря регулярным поступлениям они могут лучше планировать работу и спасать еще больше животных.
Говорить о добрых делах
Как это ни парадоксально, благотворительность – не тот случай, когда нужно быть скромным. Рассказывайте о том, как вы помогаете животным, делитесь историями животных в социальных сетях, рассказывайте о своем волонтерском опыте и о том, как просто можно помочь пожертвованиями на покупку корма или медикаментов. Каждый четвертый россиянин готов помогать другим, если узнает, что вы это делаете. Если все мы будем следовать этим правилам, бездомных животных на улицах Санкт-Петербурга станет меньше.
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