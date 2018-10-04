Я нашел бездомное животное — как ему помочь?

Не подкармливать

Во-первых, подкармливание не решает проблему бесконтрольного размножения бездомных кошек и собак. Сегодня вы выносите связку сосисок дворовой собаке, а через пару месяцев она приносит шестерых щенят, которые могут вырасти в опасную бродячую стаю или распространять болезни.

Во-вторых, подкорм может напрямую навредить животному: например, кошке может стать плохо после того, как она поест сухого корма без воды, особенно в жаркую погоду.

Что же может сделать каждый из нас, чтобы помогать реально, а не создавать иллюзию помощи?



