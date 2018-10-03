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Петербургские коммунальщики закупили из бюджета VIP-билеты на концерт «Ленинграда» за полмиллиона рублей

ГУП «ВЦКП Жилищное хозяйство» выкупило 40 билетов в VIP-зону на концерт группы «Ленинград», который состоится на стадионе «Санкт-Петербург» 19 октября. Судя по информации на портале  госзакупок, предприятие заплатило организатору выступления 480 тысяч рублей — по 12 тысяч за билет.

Средства на покупку билетов были выделены из бюджета предприятия для поощрения лучших сотрудников. В 2017 году ГУП ВЦКП получило выручки на 1,5 млрд рублей, а прибыли — 278 млн. Предприятие занимается обслуживанием более двух третей жилого фонда Петербурга.

Жилищный комитет Петербурга проведет проверку подведомственного предприятия ГУП «ВЦКП «Жилищное хозяйство» после покупки VIP-билетов. Глава комитета Виктор Шиян отправил руководству предприятия официальное письмо, в котором порекомендовал вернуть деньги, потраченные на билеты, и направить их на благотворительность.

Ранее стало известно, что в Петербурге почти половина теплосетей изношена сверх нормы. 


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