Путин предложил смягчить наказание по статье об экстремизме

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в статью 282 Уголовного кодекса РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), по которой, в числе прочего, выносят приговоры за репосты.

Если поправки вступят в силу, то уголовное наказание будет наступать только в том случае, если речь идет о повторном нарушении, совершенном в течение года. За первый случай возбуждения ненависти либо вражды или унижения человеческого достоинства будут привлекать к административной ответственности.

Санкции по новой статье КоАП для граждан — штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 100 часов или административный арест до 15 суток.