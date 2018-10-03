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Путин предложил смягчить наказание по статье об экстремизме

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в статью 282 Уголовного кодекса РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), по которой, в числе прочего, выносят приговоры за репосты.

Если поправки вступят в силу, то уголовное наказание будет наступать только в том случае, если речь идет о повторном нарушении, совершенном в течение года. За первый случай возбуждения ненависти либо вражды или унижения человеческого достоинства будут привлекать к административной ответственности. 

Санкции по новой статье КоАП для граждан — штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 100 часов или административный арест до 15 суток.

 


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 Напомним, ранее Верховный суд РФ отказался считать лайки и репосты основанием для обвинения в экстремизме — публикация экстремистских материалов в соцсетях не считается преступлением, если они не несут опасности обществу. 

Ранее Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отклонил проект закона,  который исключал уголовную ответственность за репосты в интернете. Напомним, в конце августа «ВКонтакте» добавила настройки повышенной приватности: теперь пользователи могут закрыть свою страницу от всех, кто не находится в друзьях. Компания сдержала обещание, которое дала после серии уголовных дел за репосты в соцсети. 


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