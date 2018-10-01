Умер Шарль Азнавур

Французский певец Шарль Азнавур умер на 95-м году жизни в своем доме на юге Франции. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителей музыканта.

В апреле 2018 года Азнавур приехал с гастролями в Петербург, однако организаторам пришлось отменить его выступление из-за плохого самочувствия шансонье. Решение об этом было принято буквально за час до начала концерта, артиста госпитализировали в одну из городских больниц.

Шарль Азнавур родился 22 мая 1924 года в Париже в армянской семье. Его настоящее имя — Шахнур Вахинак Азнавурян. Шансонье стал автором тысячи песен и первым французским исполнителем, которому удалось получить платиновый диск в Европе. Он также сыграл более 60 ролей в театре и кино.

Азнавур получил орден Почетного легиона Франции и звание "Национальный Герой Армении", а также почетный знак "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией".