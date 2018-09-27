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Милана Тюльпанова подает в суд на Александра Кержакова

Милана Тюльпанова подает в суд на бывшего супруга Александра Кержакова. Девушка будет разводиться, требовать отдать ей сына и обязать спортсмена платить алименты. Как пишет Super, бывший нападающий "Зенита" заставил ее признаться в наркозависимости, шантажируя их общим ребенком.

Напомним, ранее бывшая жена футболиста вернула себе девичью фамилию. Девушка выложила в Instagram пост, в котором призналась, что долгое время находилась в состоянии созависимости от Кержакова и не умела жить своей жизнью. Сейчас Милана Тюльпанова проходит реабилитацию в Таиланде.

 

Напомним, 28 июня Милана вышла в прямой эфир в Instagram и рассказала, что бывший супруг забрал их общего ребенка Артемия. По словам девушки, на тот момент она не видела сына на протяжении месяца. 29 июня в конфликт вмешались продюсер Яна Рудковская, которая встала на сторону бывшего футболиста, и звездный адвокат Александр Добровинский, рассказавший о том, почему разошлись супруги. 

30 июня Милана и Александр Кержаковы встретились и обсудили ситуацию с их общим ребенком Артемием. После долгожданной встречи с сыном она выложила в Instagram откровенный пост, в котором призналась, что 4,5 месяца провела в наркологической клинике. Позже супруги окончательно помирились и Милана призналась, что совершила большое количество ошибок. 

Напомним, в мае стало известно о разводе супругов. Тогда Милана назвала бывшего нападающего «Зенита» «абсолютно падшим, не достойным уважения человеком».

В прошлом году не стало отца Кержаковой, сенатора Законодательного Собрания Вадима Тюльпанова. В эксклюзивном интервью девушка рассказала, как пережила тяжелейшую потерю на последнем месяце беременности.

Милана и Александр были женаты с 2015 года, в 2017 году в семье родился сын Артемий, который стал героем январской обложки журнала «Собака.ru». В 2015 году Кержаковы основали благотворительный фонд «Звезды Детям», который ежегодно проводит аукционы, а деньги с продажи лотов идут на нужды петербургских и областных детей-сирот и детей из семей, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 


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