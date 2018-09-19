В Петербурге учредили новый праздник — День волонтера, который будут отмечать ежегодно 5 декабря. Соответствующий законопроект приняли депутаты ЗакС в третьем, окончательном чтении. Поправки внесут в городской закон "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге".

Волонтеры, чей труд полностью доброволен и не требует материального вознаграждения, присутствуют в каждой стране и благодаря их безвозмездным стараниям реализуются многие важные для развития государства экономические и социальные программы, уверены парламентарии.

Автор инициативы Денис Четырбок отметил, что праздник особенно актуален для Петербурга, где в добровольческое движение входят десятки тысяч человек.

По данным Союза социальной справедливости, в России добровольчеством занимаются около 10% населения. В основном это молодежь, большая часть которой — студенты, что объясняется наличием достаточного количества свободного времени и повышенной мобильностью. Генеральная Ассамблея ООН ввела подобный праздник в 1985 году. С того времени он получил официальное название и международный статус.