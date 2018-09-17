Художник Ян Фабр прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах

Бельгийский художник и хореограф Ян Фабр прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах на сайте своего театрального проекта «Трубляйн». Помимо этого адвокат Фабра Ханс Ридер назвал все обвинения «организованной кампанией».

«Как продюсер, я знаю, что могу быть очень прямолинейным. Я никогда намеренно не пытался запугивать и причинять боль людям – психологически или сексуально. Я хотел бы обратиться к женщинам, которые утверждают, что мое поведение неприемлемо, воспользоваться доступными им вариантами разбирательства. Я готов к всестороннему сотрудничеству. Мне жаль, что волна, поднявшаяся в СМИ, негативно влияет на всю компанию и стоит на пути справедливого судебного разбирательства», – написал художник.

Напомним, на прошлой неделе более 20 танцовщиков и танцовщиц Troubleyn Theatre написали открытое письмо, в котором обвинили Фабра в харассменте. Участники труппы рассказали, что Фабр долгое время унижал одну из танцовщиц, которую назвал «толстой». Оказалось, что она была беременна. Помимо этого одна из сотрудниц Troubleyn Theatre рассказала, что бельгиец предлагал ей алкоголь и наркотики во время одной из частных фотосессий. Танцовщики указали, что «секс в обмен на повышение стал скрытой валютой внутри театральной компании» сделали это в открытом письме, опубликованном в журнале Rekto Verso.

После публикации обращения, прокуратура Антверпена организовала собственную проверку, а министр культуры Бельгии Свен Гац сообщил, что содержание письма его обеспокоило и его администрация начала предварительное расследование по делу.