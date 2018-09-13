Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовном наказании за увольнение сотрудников предпенсионного возраста

Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, сообщает «Интерфакс».

В УК введут нову«Необоснованный отказ в приеме на работы или необосновенное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». Если законопроект примут, то работодателей ждет штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев, а также обязательные работы.

Под предпенсионным возрастом подразумевается «период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости». Напомним, ранее с инициативой введения уголовной ответственности работодателя за увольнение сотрудника старше 55 и 60 лет выступал Минтруд.