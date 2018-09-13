Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовном наказании за увольнение сотрудников предпенсионного возраста
Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, сообщает «Интерфакс».
В УК введут нову«Необоснованный отказ в приеме на работы или необосновенное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». Если законопроект примут, то работодателей ждет штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев, а также обязательные работы.
Под предпенсионным возрастом подразумевается «период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости». Напомним, ранее с инициативой введения уголовной ответственности работодателя за увольнение сотрудника старше 55 и 60 лет выступал Минтруд.
Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев официально объявил о повышении пенсионного возраста в России с 2019 года. Изначально границу выхода на пенсию хотели поднять до 65 лет для мужчин и до 63 лет – для женщин. Изменения будут проходить в несколько этапов. Позже Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором заявил о смягчении действии реформы - женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а не 63 года, как предполагалось.
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