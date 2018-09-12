Роспотребнадзор хочет приравнять геном к персональным данным

Роспотребнадзор разработал поправки в закон о персональных данных, согласно которым в число охраняемой законодательством персональной информации войдет геном россиян, сообщает «Интерфакс».

Глава ведомства Анна Попова заявила на Восточном экономическом форуме, что знаниями о своем генетическом коде должен распоряжаться лично каждый гражданин и они не должны доставаться «кому-то постороннему, кто сочтет возможным вытащить из клетки крови то, что он сегодня секвенирует».

Глава Роспотребнадзора также уточнила, что благодаря современным технологиям определять геном стало гораздо быстрее и дешевле. По этой причине регулирующие органы должны позаботиться о статусе подобной информации.

Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму до конца 2018 года. Его уже согласовали с российскими ведомствами.