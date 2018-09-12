Нерпенка по кличке Дикий Вовчик выпустили обратно в дикую природу

Номинанты премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и основатели единственного в России центра спасения балтийской нерпы Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская Нерпенка выпустили в Ладожского озеро своего подопечного по кличке Дикий Вовчик. Об этом сообщили в паблике «Фонда друзей балтийской нерпы» «Вконтакте».

«На этот раз он полностью готов к самостоятельной жизни и мы надеемся, что больше о нем ничего и никогда не услышим», - рассказали спасатели.