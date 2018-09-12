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Петербургский руфер забрался на одно из самых охраняемых зданий в Колумбии

Петербургский руфер Павел Гогулан залез на 12-этажное здание государственного банка в колумбийском городе Медельин — одно из самых охраняемых в стране. Как написал Гогулан на своей странице «Вконтакте», на его задержание прибыли 10 полицейских и 8 охранников на 6 машинах. «Из-за того, что здание было банком, посиделкой в обезьяннике я не отделался», — написал руфер.

 
Петербуржца сначала отвезли в суд, а потом в миграционный центр. Спустя несколько часов, по словам Гогулана, к нему «пришел какой-то дядька и сказал: «Fuck off from my country». 

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