В Госдуме предложили ограничить выдачу кредитов россиянам

В Госдуме предложили запретить выдачу кредитов россиянам, если платежи по старым превышают 50% семейного дохода. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его словам, это обусловлено мировой практикой: подобные ограничительные меры существуют в Литве, Израиле и Канаде. Там показатели долговой нагрузки находятся на уровне 40, 50 и 42% соответственно. Подобный законопроект сможет оградить граждан от «финансовой кабалы».

К 1 августа 2018 года общий размер долга россиян по кредитам достиг уже 13,5 трлн рублей, что составляет 15% от всего ВВП страны. С июля 2017 по июль 2018 года объем задолженностей физических лиц перед банками вырос на 19%, достигнув показателей 2014 года.