Матвиенко: стойкий народ КНДР достигает успехов, несмотря на санкции

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила с официальным визитом Пхеньян, в ходе которого встретилась с главой КНДР Ким Чен Ыном. Он отметила «стойкость» народа Северной Кореи, который обеспечивает развитие страны «несмотря на санкции».

Матвиенко заявила, что «под руководством глубокоуважаемого товарища Ким Чен Ына» в городе появились новые улицы, кварталы и инфраструктура.

Кроме того, спикер Совета Федерации рассказала журналистам, что глава КНДР «очень простой, обычный, человечный, очень энергичный».

Ким Чен Ын подчеркнул, что Россия играет крайне важную роль в политико-дипломатическом урегулировании ядерной проблемы корейского полуострова. Что наши подходы и подходы главы государства Северной Кореи совпадают.

По словам Матвиенко, она передала Ким Чен Ыну письмо от президента РФ Владимира Путина, содержание которого не раскрывается. Лично главы двух государств пока на публике не встречались.