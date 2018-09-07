Видео: актрисы БДТ Карина Разумовская и Полина Толстун читают стихи и письма о блокадном Ленинграде
Актрисы БДТ Карина Разумовская и номинантка премии журнала «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Полина Толстун приняли участие в проекте, в рамках которого прочитали стихотворения и письма граждан блокадного Ленинграда.
Разумовская, в частности, зачитала стихотворение «Я говорю с тобой под свист снарядов» Ольги Берггольц, чье имя для читателей всегда будет неразрывно связано с трагическими событиями истории города.
Напомним, 8 сентября - День памяти жертв блокады. В Петербурге пройдет общегородская акция, организованная «Комитетом 8 сентября», созданным по инициативе петербургского историка и номинанта премии «Собака.Ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Львом Лурье.
В городе зачитают имена тех, кто погиб в Ленинграде с 1941 до 1944 годы. Помимо этого появится книга «Названные имена» с именами жертв трагедии.
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