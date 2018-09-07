Видео: актрисы БДТ Карина Разумовская и Полина Толстун читают стихи и письма о блокадном Ленинграде

Актрисы БДТ Карина Разумовская и номинантка премии журнала «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Полина Толстун приняли участие в проекте, в рамках которого прочитали стихотворения и письма граждан блокадного Ленинграда.

Разумовская, в частности, зачитала стихотворение «Я говорю с тобой под свист снарядов» Ольги Берггольц, чье имя для читателей всегда будет неразрывно связано с трагическими событиями истории города.