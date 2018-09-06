Курс евро превысил 80 рублей

Курс евро на Московской бирже превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 апреля, сообщает Meduza.

Европейская валюта подорожав по сравнению с закрытием предыдущей сессии более чем на 60 копеек. Доллар также вырос, преодолев отметку в 69 рублей.

Напомним, падение рубля началось с 8 августа, после того, как стало известно содержание законопроекта об антироссийских санкциях, подготовленного американскими сенаторами. Санкции ввели 9 августа. Ограничения связаны с запретом на поставки в Россию продукции двойного назначения — это товары, которые используются в мирных целях, но при этом могут быть применены при создании оружия массового уничтожения.