В Петербурге оштрафовали за дискриминацию компанию, которая отказалась брать на работу женщину

Петербургская прокуратура оштрафовала ТСЖ «Оккервиль» за то, что организация отказалась брать на работу женщину по причине половой принадлежности, сообщает пресс-служба ведомства.

В городском центре занятости жительнице Петербурга предложили вакансию диспетчера, однако в ТСж ей отказали, сославшись на то, что на эту работу ищут мужчину. Согласно ст. 64 Трудового кодекса РФ отказ в заключении трудового договора в зависимости от пола запрещен.

Ведомство возбудило дело об административном правонарушении и ТСЖ «Оккервиль» оштрафовали за нарушение трудового законодательства (по закону он может доходить до 50 тысяч рублей).