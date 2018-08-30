Умер Иосиф Кобзон

В возрасте 80 лет скончался певец и депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон, передает «Интерфакс» со ссылкой на помощника супруги певца.

В конце июля Кобзон был госпитализирован в тяжелом состоянии. В 2005 году у певца было диагностировано онкологическое заболевание Позже сообщалось, что артист находится в коме и его подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких, однако его сестра опровергла эту информацию.