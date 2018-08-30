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Умер Иосиф Кобзон

В возрасте 80 лет скончался певец и депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон, передает «Интерфакс» со ссылкой на помощника супруги певца.

В конце июля Кобзон был госпитализирован в тяжелом состоянии. В 2005 году у певца было диагностировано онкологическое заболевание Позже сообщалось, что артист находится в коме и его подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких, однако его сестра опровергла эту информацию. 

 

Иосиф Давыдович Кобзон был легендой для все страны. Он родился в СССР, на Украине, 11 сентября 1937 года. Народный артист СССР был награжден многочисленными советскими и российскими наградами. С 1984 года преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. С 1997 года являлся депутатом Госдумы.


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