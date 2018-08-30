Путин возглавил список самых влиятельных россиян по версии Forbes

Российское издание Forbes составило рейтинг 100 самых влиятельных россиян (чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков). На первом месте — президент Владимир Путин.

При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как количество сотрудников, размер выручки, возможность непосредственно влиять на жизнь людей, а также близость к президенту или партии власти.

При этом авторы рейтинга отмечают, что глава государства возглавил топ «автоматически», поскольку он занимает вторую строчку в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.

«Серебро» досталось председателю правления Сбербанка Герману Грефу, третье место — руководителю «Газпрома» Алексею Миллеру, на четвертой позиции в списке глава «Роснефти» Игорь Сечин. Пятерку самых влиятельных россиян замыкает премьер-министр Дмитрий Медведев.

29 августа Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором высказался о повышении пенсионного возраста. В частности, глава государства предложил повысить пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин на пять лет, а не на пять и восемь, как предложено в законопроекте правительства РФ.