В сети появились фото предполагаемой девушки Сергея Шнурова
В Instagram появились фотографии предполагаемой девушки лидера группировки «Ленинград» и победителя премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергея Шнурова.
Петербурженка Ксения Костровская выложила снимок, на котором целуется с музыкантом. Пост она сопроводила трогательной подписью: «Наверное, почти у каждого, есть или был особенный человек, который что-то изменил в вашей жизни или в сознании. Который смог успокоить эмоции и направить их на созидание. Который откусил кусок твоей души, И одновременно наполнил её. И ты можешь быть больным, измотанным и абсолютно бессильным, но при этом счастливым. Счастливым, потому что после такой встречи, твой мир уже не будет прежним (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)».
О Ксении известно немного — она живет в Петербурге, имеет отношение к студии тату и перманентного макияжа и работает моделью. Свой аккаунт девушка создала 17 августа, и на него уже подписалась старшая дочь Шнурова Серафима, и, конечно же, сам музыкант.
Напомним, о своем решении расстаться с Матильдой Шнуров объявил 25 мая. Для поклонников музыканта (и не только для них) эта новость прозвучала как гром среди ясного неба. Впервые на тему расставания с женой в стихотворной форме музыкант высказался 31 мая.
Позже в разговоре с писателем Сергеем Минаевым он рассказал о том, кто стал инициатором развода и признался, что за последний год между ним и теперь уже его бывшей супругой Матильдой «произошло столько, что можно написать книгу».
Ранее стало известно, что Сергей Шнуров станет наставником музыкального шоу «Голос-7». Вместе с ним кресла судей займут Ани Лорак, Баста и композитор Константин Меладзе.
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