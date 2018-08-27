В сети появились фото предполагаемой девушки Сергея Шнурова

В Instagram появились фотографии предполагаемой девушки лидера группировки «Ленинград» и победителя премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергея Шнурова.

Петербурженка Ксения Костровская выложила снимок, на котором целуется с музыкантом. Пост она сопроводила трогательной подписью: «Наверное, почти у каждого, есть или был особенный человек, который что-то изменил в вашей жизни или в сознании. Который смог успокоить эмоции и направить их на созидание. Который откусил кусок твоей души, И одновременно наполнил её. И ты можешь быть больным, измотанным и абсолютно бессильным, но при этом счастливым. Счастливым, потому что после такой встречи, твой мир уже не будет прежним (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)».